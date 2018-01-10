Биограф Игорь Оболенский раскроет тайну Матильды

Лекция-моноспектакль Игоря Оболенского - это увлекательное путешествие по тайным страницам летописи Дома Романовых и по виражам российской истории, cвязанным с роковыми женщинами в царской семье.

Программа посвящена фактам, которые историки старались не замечать. Это романтические отношения монарших особ с лицами некоролевской крови. Нередко эти увлечения заканчивались неравным браком, что сурово каралось законами Империи.

Имя балерины Матильды Кшесинской сегодня на устах у всех. Все обсуждают фильм о ней, её мемуары бьют рекорды продаж. При этом её реальная история остаётся в тени. "В случае Матильды документального рассказа достаточно, чтобы увлечь даже самого далекого от истории балета человека. То была невероятная судьба!" - говорит Игорь Оболенский о своей программе.

Образ балерины Кшесинской не без причин окружен атмосферой скандала. Любовница последнего русского царя в бытность его наследником и двух великих князей Романовых, с одним из которых она в итоге обвенчалась, эта женщина, несомненно, занимает особое место в ряду "роковых" героинь истории.

В её судьбе много тайн и загадок. Одна из них - собственно от кого из Романовых родился её сын. Биограф Игорь Оболенский, изучая мемуары, дневники и воспоминания современников и участников тех событий, пытается распутать клубок загадок, cвязанных с судьбами Романовых. Многие документы, хранящиеся в недрах Государственного архива Российской Федерации и даже считавшиеся пропавшими, cтали доступны лишь недавно.

В монологе Оболенского предстанут фаворитки государей и потерявшие голову от любви великие князья, обманутые императрицы и их счастливые соперницы. Программа охватывает период истории от Александра Первого до Николая Второго.

Одна из самых ярких страниц в этом смысле – роман Александра Второго и его фаворитки Екатерины Догоруковой, на которой он официально женился. По этому сюжету был снял французский фильм "Катя — некоронованная царица" (фр. "Katia"), в котором роль возлюбленной русского императора сыграла Роми Шнайдер.

Игорь Оболенский – писатель, биограф, cценарист, блестящий эрудирурованный рассказчик, автор документальных фильмов, cпециалист по истории Дома Романовых и истории русской эмиграции, автор книги "Романовы. Запретная любовь в мемуарах фрейлин" (серия "Сенсационный проект Игоря Оболенского", ACT) и других исследований о жизни замечательных людей. Его книги об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография".

Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями.

Игорь Оболенский - блестящий рассказчик. Его артистичную манеру манеру сравнивают с автором программы "Серебряный шар" Виталием Вульфом, с которым Оболенский много общался и который делился с ним захватывающими историями из биографий знаменитостей.

Ранее Игорь Оболенский представлял в Риге программы "Мастер и его музы" (о женах Михаила Булгакова), "Выставка Серова: за кулисами легенды", "Бакст-Барышников-Нижинский", "Загадка Ольги Чеховой", "Миллион алых роз" (о художнике Пиросмани).

Лекция-моноспектакль состоится 26 января, в пятницу, в 19.00 кино-концертном зале Дома Москвы.