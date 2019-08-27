Билан признался в любви Рудковской: "15 лет скандалов"

Дима Билан решил поделиться с поклонниками своим мнением о продюсере Яне Рудковской, с которой певец сотрудничает многие годы. Артист признался, что несмотря на крепкую дружбу, между ними были ссоры и недопонимание.
© AFP/Scanpix

Недавно Дима Билан выступил на творческом вечере Игоря Крутого, который состоялся в честь 65-летия композитора. Праздничный концерт посетила и продюсер артиста Яна Рудковская.

Вчера 37-летний певец опубликовал трогательный пост в Instagram, который он полностью посвятил своему продюсеру. По словам Билана, Яна стала для идеалом женщины – «понятной и непонятной, близкой и далекой, искренней и очень загадочной».

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Артист не стал скрывать, что время от времени между ними пробегала «черная кошка». «15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия — люблю тебя, дорогая!», – написал о Рудковской певец. Впрочем, Билан подчеркнул, что главное, что их всегда объединяло с Яной – это умение дорожить дружбой.

Рудковскя не оставила публикацию своего подопечного без внимания. «Надеюсь, что лучшие годы и победы у нас еще впереди», — написала в комментариях светская львица.

Напомним, что ранее Рудковская призналась в давней романтической связи с артистом. По ее словам, если бы не встреча с прославленным фигуристом Евгением Плющенко, они с Биланом до сих пор были бы вместе.

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Она умеет быть понятной и непонятной , близкой и далёкой , искренней и очень загадочной - одним словом - настоящая женщина ! Она @rudkovskayaofficial ! 15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия - люблю тебя дорогая ! Мы идём разными дорогами , но часто пересекаясь в ключевых , человеческий качествах - дорожить дружбой !!! #биалн #димабилан #биланперезагрузка

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on Aug 25, 2019 at 5:14pm PDT

MK.ru

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