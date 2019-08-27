Недавно Дима Билан выступил на творческом вечере Игоря Крутого, который состоялся в честь 65-летия композитора. Праздничный концерт посетила и продюсер артиста Яна Рудковская.
Вчера 37-летний певец опубликовал трогательный пост в Instagram, который он полностью посвятил своему продюсеру. По словам Билана, Яна стала для идеалом женщины – «понятной и непонятной, близкой и далекой, искренней и очень загадочной».
Артист не стал скрывать, что время от времени между ними пробегала «черная кошка». «15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия — люблю тебя, дорогая!», – написал о Рудковской певец. Впрочем, Билан подчеркнул, что главное, что их всегда объединяло с Яной – это умение дорожить дружбой.
Рудковскя не оставила публикацию своего подопечного без внимания. «Надеюсь, что лучшие годы и победы у нас еще впереди», — написала в комментариях светская львица.
Напомним, что ранее Рудковская призналась в давней романтической связи с артистом. По ее словам, если бы не встреча с прославленным фигуристом Евгением Плющенко, они с Биланом до сих пор были бы вместе.
View this post on Instagram
Она умеет быть понятной и непонятной , близкой и далёкой , искренней и очень загадочной - одним словом - настоящая женщина ! Она @rudkovskayaofficial ! 15 лет скандалов и непонимания, любви и доверия - люблю тебя дорогая ! Мы идём разными дорогами , но часто пересекаясь в ключевых , человеческий качествах - дорожить дружбой !!! #биалн #димабилан #биланперезагрузка
Билан признался в любви Рудковской: "15 лет скандалов"
Дима Билан решил поделиться с поклонниками своим...
Лайма Вайкуле ответила на обвинения Игоря Крутого (3)
Лайма Вайкуле очень удивилась тому, что Игорь Крутой...
Божена Рынска объявила о скором рождении дочери от покойного Малашенко
Скандально известная журналистка и светская львица,...
ФОТО. Почти простые смертные: как выглядят знаменитости по утрам
На красных дорожках они блистают безупречными образами...
TOP новостей
Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (139)
Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...
Бывший глава ДГБ Литвы: об этом политике говорили и в отчетах, что уже там говорить о секретных справках (15)
Бывший глава Департамента госбезопасности Литвы...
В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (39)
Со следующего года жители многоквартирных домов,...
В литовских больницах не останется докторской колбасы и непривлекательных каш (18)
Пациенты литовских больниц совсем скоро будут получать...
Предвыборный лозунг Сквернялиса стал новым политическим движением: советник не исключает, что к нему примкнет премьер (1)
В базе данных Центра регистра зарегистрировано...