"Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по‑человечески", — говорит Безруков, отмечая, что тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы, и у каждого свой путь.
О личном во время интервью Безруков говорил шепотом, однако признался, что действительно счастлив.
Ранее в этом году Анна Матисон подарила Сергею Безрукову второго совместного ребенка.
Андрей Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой
Некоторое время назад Андрей Аршавин был замечен в...
Безруков рассказал, как решился расстаться с женой Ириной
Актер Сергей Безруков в новом интервью Cosmopolitan...
ФОТО: Лариса Гузеева показала снимок голышом в стиле Волочковой (12)
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева...
52-летняя москвичка утверждает, что беременна от Филиппа Киркорова (4)
Поклонников Филиппа Киркорова обескуражило заявление...
В Германию пришел опасный тренд: секс с куклами (6)
"Говорят, проституция - древнейшая профессия в мире. Во...
TOP новостей
Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют (5)
Не все жители Литвы , получающие небольшие зарплаты и...
Сквернялис: я вынужден серьезно задуматься об участии в президентских выборах (41)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает,...
LRT: Agrokoncernas покупал удобрения у завода представителя "Единой России" (16)
Как в четверг сообщил национальный транслятор LRT...
Сенат США призвал Трампа провести операцию в Черном море в ответ на действия России (15)
В сенате США выступили за "жесткую операцию" по...