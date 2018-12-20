Безруков рассказал, как решился расстаться с женой Ириной

Актер Сергей Безруков в новом интервью Cosmopolitan рассказал, как решился разорвать отношения с предыдущей супругой, актрисой Ириной Безруковой, и начать новую жизнь с режиссером Анной Матисон.
Sergejus Bezrukovas su žmona Irina Bezrukova
© Vida Press

"Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по‑человечески", — говорит Безруков, отмечая, что тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы, и у каждого свой путь.

О личном во время интервью Безруков говорил шепотом, однако признался, что действительно счастлив.

Ранее в этом году Анна Матисон подарила Сергею Безрукову второго совместного ребенка.

Газета.ру
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