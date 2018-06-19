На днях Ирина опубликовала в соцсетях несколько снимков, на которых предстала в пиджаке на голое тело и с новой стрижкой. И если первое у ее подписчиков нареканий не вызвало, то короткие волосы модели и челка вызвали возмущение поклонников. Большинство из них остались очень недовольны переменами во внешности Шейк, заявив, что "без волос" она потеряла свою сексуальность и изюминку.





