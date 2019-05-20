Очень многие зрители и фанаты саги по так пока и не дописанной книге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" остались разочарованы концовкой.
- 1. Без спойлеров. Конец эпохи: вышла финальная серия "Игры престолов"
- 2. Мнения по поводу финала разделились
- 3. Большинство фанатских теорий не оправдалось
- 4. Каждую серию сезона встречал шквал критики
- 5. Более миллиона зрителей потребовали переснять сезон
- 6. Многие звезды сериала оказались недовольны концовкой
- 7. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам
- 8. Шоу закончилось, однако грядут спин-оффы
Без спойлеров. Конец эпохи: вышла финальная серия "Игры престолов"
Очень многие зрители и фанаты саги по так пока и не...
Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов" (1)
Аналитический центр Workforce Institute at Kronos в США провел...
Песня победителя "Евровидения" оказалась старой, но итоги конкурса отменять не будут
Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет...
TOP новостей
Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (174)
Должны ли руководители Литвы встретиться с...
На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему (5)
В понедельник после инаугурации новый президент...
Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее
"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...
Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (14)
Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (62)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...