1 8
Мнения по поводу финала разделились
Очень многие зрители и фанаты саги по так пока и не дописанной книге Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" остались разочарованы концовкой.
Kadras iš serialo "Sostų karai"
Lenta.ru
Статьи по теме:

Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов" (1)

Аналитический центр Workforce Institute at Kronos в США провел...

"Игра престолов" в политике: HBO снова просит Трампа не использовать символику сериала

Телеканал HBO снова призвал президента США Дональда...

Актер из "Игры престолов" защитил титул сильнейшего человека на планете

Исландский актер и пауэрлифтер Хафтор Бьернсон,...

ВИДЕО: Появились первые кадры последнего сезона "Игры престолов"

Телесеть HBO опубликовала первые кадры из нового сезона...

Создатель "Игры престолов" рассказал, зачем убивал ключевых персонажей сериала (1)

Популярный писатель Джордж Мартин, по мотивам серии...

Знаменитости

Ольга Бузова снова разочаровалась в мужчинах

Российская поп-исполнительница Ольга Бузова...

Без спойлеров. Конец эпохи: вышла финальная серия "Игры престолов"

Очень многие зрители и фанаты саги по так пока и не...

Собчак нашла новую работу

Журналистка Ксения Собчак получила новую работу,...

Больше 20 миллионов американцев заявили, что их трудоспособность упала из-за "Игры престолов" (1)

Аналитический центр Workforce Institute at Kronos в США провел...

Песня победителя "Евровидения" оказалась старой, но итоги конкурса отменять не будут

Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет...

TOP новостей

Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (174)

Должны ли руководители Литвы встретиться с...

На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему (5)

В понедельник после инаугурации новый президент...

Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее

"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...

Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (14)

Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...

Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (62)

В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...