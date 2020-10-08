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Продюсер Евгений Фридлянд в разговоре с изданием "Собеседник" рассказал о состоянии певца Бориса Моисеева.
Без дома, без здоровья и без денег. Продюсер рассказал о состоянии Бориса Моисеева
© RIA / Scanpix

По его словам, окружение Моисеева не дает ему вернуться к привычной жизни после инсульта. "Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали", — посетовал продюсер.

Фридлянд утверждает, что хотел отправить певца лечиться в Израиль, но не смог, а близкие Моисеева якобы продали его дом и потратили деньги на костюмы и шоу. "Боря остался без дома, без здоровья и без денег", — резюмировал Фридлянд.

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Сам Борис Моисеев пока не комментировал слова продюсера.

В декабре 2010 года Борис Моисеев был госпитализирован в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. После инсульта у него возникли проблемы с речью, были атрофированы мышцы лица. В мае 2020 года Моисеев дал большое интервью, в котором опроверг слухи о своем "предсмертном" состоянии.

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