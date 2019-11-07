Бесконечная история. Разведенные Петросян и Степаненко никак не могут поделить имущество

Как "Комсомольской правде" рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин, для того, чтобы поделить имущество, его сначала надо оценить. Процесс это, по словам юриста, не быстрый - пара нажила за 33 года в браке около 5000 предметов искусства, больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили. Да и стоимость оценочной экспертизы обойдется не меньше чем в 10 миллионов рублей (142 тыс. евро).

То, что Степаненко впустила бывшего мужа в его же квартиру, еще не говорит о потеплении в отношениях экс-супругов. "Просто ей приходится выполнять его законные требования. Он ждал-ждал, думал, что она остынет. И тогда мы предложили пустить его добровольно, либо он проник бы в свою квартиру самостоятельно. В итоге Евгений Ваганович пришел, забрал вещи, которые ему нужны для работы", - пояснил адвокат. И добавил, что часть коммунальных расходов на эту квартиру Степаненко все же взяла на себя, но не все - их покрывает Петросян.

Сергей Жорин также заявил, что юморист хочет делить имущество пополам, однако его бывшая супруга с этим не согласна. "Она хочет больше. По моим подсчетам, около 80%, - говорит юрист. - Абсолютно все предметы искусства и большую часть недвижимости, чтобы Петросяну осталась лишь та квартира, которую она сейчас занимает (по оценке адвоката, апартаменты в Зачатьевском переулке стоят 369 миллионов рублей - 5,2 млн евро)".

При этом, по словам адвоката, действия Сепаненко идут в ущерб ее собственным интересам, так как она фактически не может пользоваться никаким имуществом, кроме той квартиры, где сейчас живет.