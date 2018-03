Диаз, которой в августе 2017 года исполнилось 45 лет, якобы во время ланча с Сэльмой обсуждала фильм "Милашка", в котором сыграла главную роль. И вдруг призналась, что больше не планирует сниматься в кино, а хочет проводить все время со своим мужем Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte.

Однако теперь Сэльма Блэр решила взять свои слова назад. "Ребята, ну пожалуйста, я же пошутила в интервью... Кэмерон Диаз ниоткуда никуда не уходит", - написала она в своем Twitter и вновь пошутила: "Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диаз".

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙— Selma Blair (@SelmaBlair) 12 марта 2018 г.