Диаз, которой в августе 2017 года исполнилось 45 лет, якобы во время ланча с Сэльмой обсуждала фильм "Милашка", в котором сыграла главную роль. И вдруг призналась, что больше не планирует сниматься в кино, а хочет проводить все время со своим мужем Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte.

Однако теперь Сэльма Блэр решила взять свои слова назад. "Ребята, ну пожалуйста, я же пошутила в интервью... Кэмерон Диаз ниоткуда никуда не уходит", - написала она в своем Twitter и вновь пошутила: "Это я завершаю свою карьеру в качестве пресс-секретаря Диаз".

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙— Selma Blair (@SelmaBlair) 12 марта 2018 г.

Кэмерон Диаз родилась в Калифорнии, ее отец был кубинцем, предки матери были англичанами, немцами и индейцами из племени чероки.

Еще школьницей Кэмерон стала моделью агентства Elite, а в 1990 году перебралась в Голливуд.

Мировую известность ей принесла роль Тины Карлайл в комедии "Маска", где главную роль сыграл Джим Керри. В общей сложности Диаз снялась более чем в 40 фильмах, среди которых такие картины, как "Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка", "Быть Джоном Малковичем". Именно она озвучивала Фиону в мультфильмах о Шреке.

У Кэмерон было множество романов, в том числе со знаменитостями, несколько лет назад она впервые вышла замуж - за музыканта Бенджи Мэддена, свадьба была проведена по еврейскому обряду. В декабре сообщалось, что они планируют усыновить ребенка. Но уже в январе стало известно, что Кэмерон беременна.