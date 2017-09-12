Бэнкси откроет сувенирную лавку

Помимо обычных кружек и футболок со слоганами в магазине будут продаваться работы самого Бэнкси, в частности распятия в виде якорей и миниатюрные скульптуры, изображающие стену между Израилем и Палестиной.
Это будет первый раз за четыре года, когда художник выставит на продажу свои работы. Ранее, в 2013 году, он организовал анонимный поп-ап-стенд в Центральном парке в Нью-Йорке, где за $60 можно было купить оригинальные холсты, подписанные художником.
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