Бэнкси откроет сувенирную лавку

Помимо обычных кружек и футболок со слоганами в магазине будут продаваться работы самого Бэнкси, в частности распятия в виде якорей и миниатюрные скульптуры, изображающие стену между Израилем и Палестиной.

Это будет первый раз за четыре года, когда художник выставит на продажу свои работы. Ранее, в 2013 году, он организовал анонимный поп-ап-стенд в Центральном парке в Нью-Йорке, где за $60 можно было купить оригинальные холсты, подписанные художником.

Opened a gift shop today - situated at the back of the Walled Off hotel. Not to be confused with the 'Banksy shop' next door - which has nothing to do with me at all. Hand painted mini souvenir separation walls now available. www.walledoffhotel.com

A post shared by Banksy (@banksy) on Sep 7, 2017 at 5:57am PDT

