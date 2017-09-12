Бэнкси откроет сувенирную лавку

Осенью на Западном берегу реки Иордан рядом с отелем Walled off, открытым художником Бэнкси на палестинских территориях, откроется сувенирная лавка, сообщает The Guardian.
Banksy Madonna su pistoletu
© Shutterstock nuotr.

Помимо обычных кружек и футболок со слоганами в магазине будут продаваться работы самого Бэнкси, в частности распятия в виде якорей и миниатюрные скульптуры, изображающие стену между Израилем и Палестиной.

Это будет первый раз за четыре года, когда художник выставит на продажу свои работы. Ранее, в 2013 году, он организовал анонимный поп-ап-стенд в Центральном парке в Нью-Йорке, где за $60 можно было купить оригинальные холсты, подписанные художником.

Opened a gift shop today - situated at the back of the Walled Off hotel. Not to be confused with the 'Banksy shop' next door - which has nothing to do with me at all. Hand painted mini souvenir separation walls now available. www.walledoffhotel.com

A post shared by Banksy (@banksy) on Sep 7, 2017 at 5:57am PDT

Gazeta.ru
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