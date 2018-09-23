Девушка еще не успела выложить фото броши на личную страницу, как ей уже стали писать потенциальные покупательницы, некоторые попросили себе сразу три.

Учитывая, что Варя сама охарактеризовала свою новую брошь как "немножко скандальности", мы расспросили у нее подробнее, почему ей было интересно создать из стекла именно такой образ.

"В моем понимании это замечательный символ женщины. Это символ правды. Не единственный, но несправедливо изгнанный за рамки дозволенного. Между тем, если бы вагины не было, мы бы с вами не рассуждали на эту тему. Я не вижу в ней вульгарности и грубости. Но осознаю степень, которую она несет. С такими образами интересно работать", — рассказала дизайнер.

Каждая из деталей броши вырезана вручную и обработана особыми инструментами. Детали вырезаются равно по лекалам, шлифуются на станке, оклеиваются медной фольгой, чтобы в итоге их можно было спаять. Сложность создания витражных изделий объясняет их стоимость: эта брошь стоит 85 рублей (35 евро).