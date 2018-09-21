В заявлении Кимберли указала причину, по которой не хочет, чтобы певица к ней приближалась — по мнению девушки, Бейонсе практикует «экстремальное ведьмовство». Кимберли уверена, что Бейонсе использовала магию, чтобы следить за ней и контролировать ее финансы.

В иске Томпсон также заявила, что певица начала против кампанию, включающую в себя «черную магию» и «секс-заклятия». Вдобавок, уверена Кимберли, Бейонсе убила ее котенка.

Представители обеих сторон пока никак не прокомментировали в СМИ конфликт между женщинами.

В конце августа сообщалось, что фанат ворвался на сцену во время выступления Бейонсе.