Экс-ударница коллектива Бейонсе Кимберли Томпсон запросила у полиции запретительный приказ в отношении певицы, сообщает Page Six.
Beyonce
© Scanpix

В заявлении Кимберли указала причину, по которой не хочет, чтобы певица к ней приближалась — по мнению девушки, Бейонсе практикует «экстремальное ведьмовство». Кимберли уверена, что Бейонсе использовала магию, чтобы следить за ней и контролировать ее финансы.

В иске Томпсон также заявила, что певица начала против кампанию, включающую в себя «черную магию» и «секс-заклятия». Вдобавок, уверена Кимберли, Бейонсе убила ее котенка.

Представители обеих сторон пока никак не прокомментировали в СМИ конфликт между женщинами.

В конце августа сообщалось, что фанат ворвался на сцену во время выступления Бейонсе.

Gazeta.ru
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