aA
Похотливого продюсера уже становится жалко: сначала он получил тюремный срок, который почти наверняка окажется пожизненным. Сразу после этого так переволновался, что загремел в больницу. А теперь еще и тест на коронавирус показал положительный результат...
Harvey Weinsteinas
Harvey Weinsteinas
© AFP / Scanpix

По сообщениям западных СМИ, Харви Вайнштейн сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас 68-летний продюсер находится в изоляции в исправительном учреждении на западе Нью-Йорка.

“Вайнштейн — один из двух заключенных тюрьмы строгого режима, которым был сделан экспресс-тест”, — рассказали журналистам на условиях анонимности медицинские работники. Позже представитель Департамента исправительных учреждений штата Нью-Йорк подтвердил, что двое заключенных исправительного учреждения заразились COVID-19, но называть их имена он отказался.

Адвокаты скандального продюсера пока взяли паузу и не стали комментировать произошедшее. Ранее они заявляли, что из-за судебного процесса, Вайнштейн серьезно подорвал здоровье: у него начались проблемы со спиной, ногами и легкими. В зале суда в последнее время он появлялся или на инвалидном кресле, или с помощью специальных ходунков, — напоминает StarHit.

Бублик
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Осужденный за сексуальное насилие Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы (11)

Харви Вайнштейна, еще недавно одного из самых...

"Температура и кашель": Пласидо Доминго настиг коронавирус

Испанский тенор Пласидо Доминго заразился...

TOP новостей

Министр убежден: карантин в Литве будет продлен (40)

В минувшие выходные количество заболевших...

Представитель правительства Литвы: возможно, сдать анализы на коронавирус можно будет и спокойствия ради

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Глава Минздрава: вернувшихся из-за границы будут изолировать в помещениях муниципалитетов (30)

Вернувшихся из-за границы литовцев будут изолировать в...

Из Вильнюса выехал специальный поезд: на родину возвращаются больше 500 украинцев (31)

В ночь на понедельник из Вильнюса в Киев выехал...

koronavirusas

В Литве подтвердили еще 14 случаев коронавируса всего 143 (44)

Минздрав Литвы сообщает, что в воскресенье вечером...

|Maža didelių žinių kaina