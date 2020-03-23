По сообщениям западных СМИ, Харви Вайнштейн сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас 68-летний продюсер находится в изоляции в исправительном учреждении на западе Нью-Йорка.
“Вайнштейн — один из двух заключенных тюрьмы строгого режима, которым был сделан экспресс-тест”, — рассказали журналистам на условиях анонимности медицинские работники. Позже представитель Департамента исправительных учреждений штата Нью-Йорк подтвердил, что двое заключенных исправительного учреждения заразились COVID-19, но называть их имена он отказался.
Адвокаты скандального продюсера пока взяли паузу и не стали комментировать произошедшее. Ранее они заявляли, что из-за судебного процесса, Вайнштейн серьезно подорвал здоровье: у него начались проблемы со спиной, ногами и легкими. В зале суда в последнее время он появлялся или на инвалидном кресле, или с помощью специальных ходунков, — напоминает StarHit.
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