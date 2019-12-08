Ранее мы сообщали о том, что многие артисты, а также общественные деятели осудили Софию Ротару за то, что она вновь решила выступить в России в рамках "Песни года". Они припомнили, что до этого артистка отказывалась выступать в России из-за Украины и якобы перечисляла деньги на помощь украинской армии.
"Она человек, который 50 лет отдал песне и всегда был вне политики. Она стала заложницей обстоятельств", - приводит портал Super слова Баскова.
Певец также отметил, что если не относиться с уважением к прошлому, то у нынешнего поколения не будет и будущего.
"София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена", - рассказал Басков.
Артист добавил, что своими высказываниями люди попытались перечеркнуть все, что она делала 50 лет для советской и российский эстрады. Басков добавил, что такое отношение, это не правильно.
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