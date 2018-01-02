Николай Басков стал одним из приглашенных ведущих программы “Секрет на миллион”. Он задал несколько каверзных вопросов Лере Кудрявцевой, в том числе поинтересовался, не заключала ли молодая женщина брачного контракта с супругом Игорем Макаровым. Услышав отрицательный ответ, артист был очень удивлен.

“После неприятного опыта в прошлом, я теперь при любом раскладе буду заключать брачный контракт. Любовь — это, конечно, хорошо, но мне нужны гарантии. Так что для Вики я подготовил суровый брачный контракт. Но думаю, она согласится. Это нам обоим выгодно. Если что, Лерочка, я всегда готов предоставить тебе услуги своего адвоката по бракоразводным процессам”, — заявил Николай.

По мнению певца, каждый человек должен заключать брачный контракт на взаимовыгодных условиях, поскольку с помощью этого документа можно уладить массу конфликтных ситуаций. При этом Басков отмечает, что он не отличается жадностью. Скорее, наоборот, артист готов осыпать любимую женщину подарками, окружая ею лаской и любовью.

A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Dec 29, 2017 at 3:30am PST

“У меня всегда были очень требовательные, шикарные женщины. В отношениях всегда царит страсть, и поэтому на подарки я не скуплюсь. А когда кошелек худеет, приходится что-то придумывать, искать даму с аппетитами поменьше”, — пошутил мужчина в эфире программы.

Напомним, что свадьба Баскова и Лопыревой должна была состояться 5 октября. Однако позже мужчина вспомнил, что в этот день умер его дедушка. По просьбе матери Николай решил перенести дату торжества, а Виктория пошла ему на уступки.

Влюбленные неоднократно делились подробностями предстоящего бракосочетания. Так, Виктория планировала приобрести платье от известного ливанского дизайнера за несколько десятков тысяч долларов. А вот Николай хотел организовать праздник в прямом эфире на федеральном телеканале. Поклонники влюбленных надеются, что свадьба все-таки состоится.