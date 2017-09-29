Об этом артист рассказал Андрею Малахову в программе "Прямой эфир". По его словам, именно в этот день в его семье поминают умершего дедушку. "Мама сказала, что не сможет приехать на свадьбу, поскольку не может совмещать такие события — печальное и радостное. А без материнского благословения и родителей свадьбы не может быть", — пояснил Басков. И добавил, что новую дату они с невестой сообщат позднее.

Лопырева, в свою очередь, была более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме".

Напомним, первым о предстоящей свадьбе заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовавший видеоролик, в котором Басков делает предложение Лопыревой и надевает ей на палец кольцо. Правда, не все тогда поверили в свадьбу, многие предположили, что таким образом глава Чечни прорекламировал День города, который отмечается в Грозном 5 октября - именно на этот день была запланирована свадьба.