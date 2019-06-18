Продюсера было нелегко незаметно вывезти из клиники.
© RIA/Scanpix

Продюсера Бари Алибасова выписали из клиники и увезли в секретное место. Об этом журналистам заявил его сын. По словам Алибасова-младшего, отца нелегко было вывезти незаметно из клиники из-за постоянного присутствия телекамер.

Сын Алибасова также рассказал, что состояние продюсера сейчас физически хорошее, но остаются еще небольшие проблемы с памятью. Через несколько дней Алибасова увезут на реабилитацию в Казахстан, где будут наблюдать за злополучным ожогом пищевода. В течение месяца будет понятно, зарастет ли он или нет.

Сейчас Бари Каримович находится вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в секретном месте в Подмосковье.

SHOWTIME!
Статьи по теме:

Близкие Бари Алибасова не исключают, что продюсера могли намеренно отравить (1)

Будут рассматриваться все версии.

ФОТО: Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что...

Алибасова подвергнут неприятной процедуре (4)

Бари Алибасова готовят к очередной гастроскопии....

Бари Алибасов госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогом пищевода (6)

Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в...

Знаменитости

ФОТО: Ольга Бузова повеселилась на свадьбе в Италии с экс-бойфрендом

Звезда нашла пару свободных дней в напряженном рабочем...

Бари Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Продюсера было нелегко незаметно вывезти из клиники.

ФОТО: Гарри и Меган поделились новым снимком принца Арчи (3)

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, которые...

Алла Пугачева купила участок на кладбище (5)

Примадонна хочет, чтобы в будущем ее похоронили рядом с...

Умер барабанщик "Машины времени" (3)

В ночь на 16 июня скончался перкуссионист группы "Машина...

TOP новостей

В Cейме Литвы нашлись миллионеры (9)

В Сейме Литвы работают четыре миллионера: лидер...

Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента (57)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Iš kairės: Barackas Obama, Dalia Grybauskaitė, Viktoras Orbanas, Angela Merkel

Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных (11)

Даля Грибаускайте никогда не принадлежала ни к одной...

Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз

Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...

Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук

Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI (136)

Когда победа Владимира Зеленского на президентских...