Продюсера Бари Алибасова выписали из клиники и увезли в секретное место. Об этом журналистам заявил его сын. По словам Алибасова-младшего, отца нелегко было вывезти незаметно из клиники из-за постоянного присутствия телекамер.
Сын Алибасова также рассказал, что состояние продюсера сейчас физически хорошее, но остаются еще небольшие проблемы с памятью. Через несколько дней Алибасова увезут на реабилитацию в Казахстан, где будут наблюдать за злополучным ожогом пищевода. В течение месяца будет понятно, зарастет ли он или нет.
Сейчас Бари Каримович находится вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в секретном месте в Подмосковье.
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Бари Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место
Продюсера было нелегко незаметно вывезти из клиники.
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