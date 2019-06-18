Бари Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Продюсера Бари Алибасова выписали из клиники и увезли в секретное место. Об этом журналистам заявил его сын. По словам Алибасова-младшего, отца нелегко было вывезти незаметно из клиники из-за постоянного присутствия телекамер.

Сын Алибасова также рассказал, что состояние продюсера сейчас физически хорошее, но остаются еще небольшие проблемы с памятью. Через несколько дней Алибасова увезут на реабилитацию в Казахстан, где будут наблюдать за злополучным ожогом пищевода. В течение месяца будет понятно, зарастет ли он или нет.

Сейчас Бари Каримович находится вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной в секретном месте в Подмосковье.