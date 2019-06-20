Бари Алибасов выгнал сына и лишил его наследства

Продюсер разозлился на отпрыска.
Бари Алибасов
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Продюсер Бари Алибасов по возвращению домой выгнал сына из дома и лишил его наследства. Об этом он рассказал Андрею Малахову в интервью для программы телеканала "Россия" "Прямой эфир".

По словам Алибасова, причиной стала обида на отпрыска, начавшего делить наследство, пока отец жив:

"Вчера я выгнал сына из дома… Всё моё наследство достаётся добрым мирянам", — заявил Бари Каримович.

Алибасов добавил, что сам он никогда ничего не просил у родителей, мать тайком давала ему по 10 рублей, отец — 15 на проживание и учёбу.

Напомним, ранее стало известно, что продюсер, оказавшись в реанимации, написал новое завещание. Согласно документу, вся недвижимость продюсера переходит к его сыну. В данный момент Алибасов владеет тремя элитными квартирами в Мерзляковском переулке Москвы, площадь только одной из них составляет 220 кв. м.

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