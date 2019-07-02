Бари Алибасов сорвал съемки программы Дмитрия Шепелева

Испугался разоблачения?
Бари Алибасов
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Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы Первого канала "На самом деле", ведущим которой является Дмитрий Шепелев. Алибасов должен был пройти проверку на детекторе лжи. Возможно, именно это должно было наконец-то дать ответ на вопрос, отравился ли он по-настоящему или все инсценировал ради пиара.

Все было готово. В студии собрались многочисленные зрители массовки, эксперты — друзья Бари Каримовича, и даже его сын. Однако после нескольких часов ожидания и неоднократных попыток до него дозвониться Алибасов все же взял трубку и сослался на плохое самочувствие. Вопросов от этого только прибавилось.

Впрочем, продюсер пообещал Шепелеву обязательно приехать в другой день. Сорвутся ли съемки на этот раз?..

SHOWTIME!
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