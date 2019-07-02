Бари Алибасов сорвал съемки программы Дмитрия Шепелева

Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки программы Первого канала "На самом деле", ведущим которой является Дмитрий Шепелев. Алибасов должен был пройти проверку на детекторе лжи. Возможно, именно это должно было наконец-то дать ответ на вопрос, отравился ли он по-настоящему или все инсценировал ради пиара.
Все было готово. В студии собрались многочисленные зрители массовки, эксперты — друзья Бари Каримовича, и даже его сын. Однако после нескольких часов ожидания и неоднократных попыток до него дозвониться Алибасов все же взял трубку и сослался на плохое самочувствие. Вопросов от этого только прибавилось.
Впрочем, продюсер пообещал Шепелеву обязательно приехать в другой день. Сорвутся ли съемки на этот раз?..
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