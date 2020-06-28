С Бари Алибасовым приключилась новая беда. Как утверждают СМИ, продюсер загремел в психиатрическую больницу. Однако мы не можем утверждать этого достоверено. Официальный представитель Бари Каримовича в разговоре с «МК» рассказал о серьезных имущественных и семейных проблемах продюсера в последнее время.

- Сын попросил не разглашать информацию касательно его отца. Сын опять что-то скрывает.

- Вы когда с Бари Каримовичем виделись?

- В начале июня он пропал. 4 июня сын его увёз из квартиры. С тех пор Бари Каримовича никто не видел, ни разу. А прошло уже более 20 дней.

- Как в последнюю встречу Бари Каримович себя чувствовал?

- Тогда он был нормальным. А потом сын увёз его куда-то, дома его точно нет.

- Как Лидия Николаевна отреагировала на его пропажу?

- Они не жили вместе, насколько мне известно. У них был гостевой брак. Они же построили отношения в довольно зрелом возрасте, у каждого была своя жизнь, свои привычки. Но они действительно периодически встречались, абсолютная правда! Я сам это видел. Бари Каримович всегда положительно, тепло отзывался о Лидии Николаевне, ждал встречи с ней. Он любит ее. Но у них были разногласия касательно недвижимости. Думаю, там не все так просто в этом конфликте.

- Делят имущество между своими семьями?

- Там все сложно. Много лиц, интересов. Каждый пытается воздействовать на другого ради личных целей. Настоящая «Санта-Барбара». Везде проблемы и с той, и с этой стороны. Я думаю, что проблемы разрешаться вскоре. Пока мы ждём появления Бари Каримовича, его телефон молчит все 20 дней, трубку никто не берет. Из группы «На-На» его никто также не видел. Где он? Что с ним? Для нас это загадка. Сын, вроде, обещал что-то ответить.