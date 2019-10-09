Бари Алибасов проиграл в судебной схватке с "Кротом"

Впрочем, больше всего Алибасова, по его словам, расстроило то, что суд не попытался обязать производителя поменять дизайн «бутылки с ядом, которая так похожа на апельсиновый сок».
В день вынесения решения Бари Алибасов был крайне тих и спокоен: ни привычных искрометных шуток, ни острот. После заседания продюсер признался, что до сих пор проходит интенсивное лечение в результате отравления чистящим средством:
- Ем только жидкую пищу, пью таблетки каждый день, также мне делают уколы, - грустно сказал шоумен.
В разгар процесса в зале суда вдруг запахло чистящими средствами. Истец достал из-под стола три початых упаковки «химии».
- Совершенно очевидно, что это выпить невозможно, - сказал Алибасов, демонстрируя суду средство для посуды ярко-зеленого цвета. - А это можно! - продолжил истец, показывая знакомого «Крота» в оранжевой бутылке.
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