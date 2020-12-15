Сейчас адвокат и продюсер работают над тем, чтобы обеспечить достойное существование 7-летней обезьяны в случае кончины Алибасова. "Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания (душеприказчика) предусмотрен гражданским законодательством, при условии выделения наследственного имущества для этих целей", — сказал юрист.
Алибасову и Кандаурову необходимо решить и юридические вопросы, и вопросы, связанные с определением уровня жизни макаки — например, как она должна питаться и развлекаться. "Яванские макаки в неволе при должном уходе живут в среднем около 25 лет. Учитывая то, что Бари Алибасов принял решение завещать все свое дорогостоящее имущество на содержание обезьяны, последней будет обеспечен очень достойный уход", – заверил адвокат.
Ранее представитель Алибасова Вадим Горжанкин рассказывал, что продюсера госпитализировали после того, как обезьяна перепутала его лекарства в таблетнице.
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