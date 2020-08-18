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Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов официально подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает Starhit.
Бари Алибасов
Бари Алибасов
© RIA / Scanpix

По словам артиста, причиной такого решения стали "неразрешимые противоречия". "Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс", — заявил Алибасов.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что былые отношения между ним и Федосеевой-Шукшиной уже не вернуть.

Ранее актриса обратилась в суд с иском, чтобы вернуть подаренную ранее Алибасову квартиру.

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