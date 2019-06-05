Бари Алибасов госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогом пищевода

Как сообщил Telegram-канал Baza, Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб типа "Крот", получив сильный ожог пищевода. Прибывшие на вызов медики неотложной помощи оказали ему помощь сразу на месте, а затем доставили в НИИ имени Склифосовского.

В больнице подтвердили госпитализацию Алибасова и рассказали, что он находится в отделении токсикореанимации. По словам медиков, состояние оценивается как тяжелое. "У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на 9-10 день. Но мы постараемся, чтобы все было хорошо, он у нас полежит пока", - приводит слова врачей "Комсомольская правда".

Уточняется, что несчастный случай произошел по ошибке - Алибасов перепутал химическую жидкость, стоящую на столе, с соком. "Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом с раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь", - рассказал изданию сын продюсера.