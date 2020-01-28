"Бабушка, а все туда же". В новом клипе Любовь Успенская полностью обнажится

Поклонники 65-летней Любови Успенской не перестают удивляться ее идеальным формам. Многие отмечают, что звезда выглядит гораздо привлекательнее молодых моделей. Сама певица с радостью принимает комплименты и не скупится на дорогие наряды.

Однако есть у артистки и хейтеры, которые считают, что подобное поведение не может быть воспринято как адекватное. Недоброжелатели осуждают Успенскую и обвиняют в разврате и безвкусице. “Время берет свое, ничего не поделаешь. Зачем оголять тело в 65 лет?”; “Бабушка уже, а все туда же!” — причитают в комментариях подписчики звезды.

Правда, исполнительницу это ничуть не волнует. А все потому, что у нее большие творческие планы, в которых она планирует раскрыться перед поклонниками еще больше. Успенская признается, что в новом клипе она появится без одежды.

“Да, недавно четыре часа просидела голой на сцене, но прикрывалась баяном. Я же не показывала ничего такого, все было в меру, не вульгарно, но смысл такой, что там, конечно, за гранью”, — мудрено заинтриговала певица.

Ранее артистка признавалась, что пересмотрела взгляды на жизнь после несчастного случая, который произошел с ее дочерью Татьяной. Успенская начала ценить каждый день, при этом она пообещала позволять себе быть не такой, как все, даже если это не всегда уместно.

“Когда произошла эта история с Таней, я поняла, что мне нужно что-то делать, что-то менять, иначе можно сойти с ума. И это дало мне такую силу и уверенность, что я сегодня могу хайповать, надевать красивые мини-юбки и не обращать ни на кого внимания”, — заявляла артистка.

Напомним, что наследница певицы разбилась на велосипеде во время отдыха на Коста-Рике. В аварии Татьяна сильно повредила челюсть. Девушке потребовалось четыре операции, чтобы восстановиться после неудачного падения. Знаменитая родительница сделала все возможное, чтобы помочь дочери вернуться на сцену — недавно Татьяна вновь начала выступать перед публикой.