Бабкина призналась, почему избегает брака с Евгением Гором

Став гостьей программы “Честное слово”, Бабкина рассказала о том, почему не хочет отправляться в загс. Как оказалось, звезда боится излишней ответственности.

“Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей”, — поведала народная артистка.

Однако Надежда подчеркивает, что у них с Евгением очень хорошие отношения. Они искренне любят друг друга, поэтому не нуждаются в условностях.

Рассказала артистка и про забавный случай, касающийся их возможной свадьбы. Гуляя на празднике подруги, Бабкина умудрилась поймать букет невесты, о чем поспешила сообщить избраннику.

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jul 10, 2017 at 6:37am PDT

“Я пришла домой, Женя спал. Показала ему букет и сообщила, что теперь мы обязаны пожениться. Он мне ответил: “Надь, ты что с ума сошла”. После этого взял и опять уснул. Так эта история и закончилась”, — вспомнила звезда.

Поклонники считают, что Надежда и Евгений счастливы вместе без штампов в паспорте, поэтому они поддерживают кумира в нежелании выходить замуж. “Зачем им свадьба? Кажется, Бабкина и Гор уже давно все и всем доказали”, “Красивая пара. Со временем они даже стали похожи друг на друга”, “Очень искренние люди, влюбленные в профессию. Брак действительно меняет отношения, поэтому, если вы не готовы к нему, не нужно идти на этот шаг”, — делились мнением фанаты звезды.

Сейчас Надежда Бабкина не только выступает с коллективом “Русская песня”, но еще и работает ведущей в популярной программе “Модный приговор”. Несмотря на колоссальную занятость, певица старается все свободное время проводить рядом с возлюбленным.

“Он меня всегда хвалит. Говорит, какая я хорошая, красивая,талантливая. Это очень приятно”, — подчеркнула Надежда.