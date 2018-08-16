Баба-бомба. Друг Шнура рассказал о новой возлюбленной певца

Бракоразводный процесс с женой Матильдой в самом разгаре, а лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров уже успел обзавестись новой возлюбленной. Об этом поведал друг рок-музыканта Стас Барецкий.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

— Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна, — рассказал бывший участник “Ленинграда” в интервью сайту kp.ru.

Кто именно покорил сердце непостоянной рок-звезды, Барецкий решил оставить пока в секрете.

Напомним, о разводе со своей третьей по счёту женой — Матильдой — Шнур объявил в конце мая. Музыкант опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. При этом окружение фронтмена группы “Ленинград” утверждало, что причиной развода стала неверность Матильды. После расставания Шнурову приписывали роман с 48-летней Никой Белоцерковской.

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