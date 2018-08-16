— Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна, — рассказал бывший участник “Ленинграда” в интервью сайту kp.ru.
Кто именно покорил сердце непостоянной рок-звезды, Барецкий решил оставить пока в секрете.
Напомним, о разводе со своей третьей по счёту женой — Матильдой — Шнур объявил в конце мая. Музыкант опроверг основную версию о том, что причиной расставания стали измены. При этом окружение фронтмена группы “Ленинград” утверждало, что причиной развода стала неверность Матильды. После расставания Шнурову приписывали роман с 48-летней Никой Белоцерковской.
Вайкуле рассказала, что у нее настроение "супер" после скандала с Крымом (3)
Певица Лайма Вайкуле опубликовала в своем инстаграме...
Баба-бомба. Друг Шнура рассказал о новой возлюбленной певца
Бракоразводный процесс с женой Матильдой в самом...
Земфира рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
Певица Земфира во время очередного сеанса связи с...
Перевозчик припарковался: Джейсон Стейтем женится (1)
Свадебный сезон в самом разгаре: большинство пар...
Пополневшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом (4)
"Старинные часы", "Делу – время", "Возвращение" – эти и...
TOP новостей
Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (46)
То, что цены на товары в Литве и других странах...
Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой (1)
Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...
Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом
Представители клайпедского бизнеса 16 августа...