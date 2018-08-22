Азия Ардженто отрицает обвинения в совращении несовершеннолетнего

"Я глубоко шокирована и ранена прочитанными новостями, которые являются абсолютной фальшивкой. У меня никогда не было никаких сексуальных отношений с Беннеттом", — заявила актриса.

По словам Ардженто, переданная сумма, о которой упоминает Беннетт, была не платой за его молчание, а финансовой помощью, так как у них с Беннеттом были дружеские отношения и она захотела помочь ему сгладить финансовые проблемы.