Азия Ардженто отрицает обвинения в совращении несовершеннолетнего

"Я глубоко шокирована и ранена прочитанными новостями, которые являются абсолютной фальшивкой. У меня никогда не было никаких сексуальных отношений с Беннеттом", — заявила актриса.
По словам Ардженто, переданная сумма, о которой упоминает Беннетт, была не платой за его молчание, а финансовой помощью, так как у них с Беннеттом были дружеские отношения и она захотела помочь ему сгладить финансовые проблемы.
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