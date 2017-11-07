Кристина Асмус, которая воспитывает с Харламовым трехлетнюю дочь Анастасию, показала другого Гарика - нежного и заботливого папу. В опубликованном Кристиной в соцсетях ролике девочка спит на руках отца, а он в это время шепотом, чтобы не разбудить малышку, рассказывает, как прошел ее день: "Устал человек, был в бассейне и занимался танцами. Дневной сон".
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд на пародию Реввы
Российский певец Стас Михайлов обратился в...
Асмус показала трогательного Гарика Харламова с дочкой
Большинство телезрителей знают шоумена Гарика...
СМИ: У Дмитрия Шепелева роман с косметологом Жанны Фриске (3)
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который воспитывает...
Милу Кунис на родине не пустили в родной дом (5)
Голливудская актриса Мила Кунис рассказала о своей...
ВИДЕО: Ума Турман не смогла говорить о домогательствах из-за излишней ярости
Актриса Ума Турман не стала высказываться о...
TOP новостей
Литовский студент попытался представить свое будущее и не обрадовался (117)
Молодой человек поступил после школы на ту...
В.Лаучюс. Революция 1917 года: кто помог темным силам и предал Белую гвардию (23)
Ровно 100 лет назад Россию потрясла кровавая революция ,...
Премьер Литвы: правительство может расширить список для упрощенного трудоустройства иностранцев (3)
Правительство Литвы может расширить утвержденный в...
Посла Литвы в Берлине неприятно удивили советские флаги у Бранденбургских ворот (122)
Посол Литвы в Германии говорит, что был неприятно...