Асмус показала трогательного Гарика Харламова с дочкой

Большинство телезрителей знают шоумена Гарика Харламова как крупного мужчину с громким голосом и не всегда этичными шутками из Comedy Club.
© Asmeninio archyvo nuotr.

Кристина Асмус, которая воспитывает с Харламовым трехлетнюю дочь Анастасию, показала другого Гарика - нежного и заботливого папу. В опубликованном Кристиной в соцсетях ролике девочка спит на руках отца, а он в это время шепотом, чтобы не разбудить малышку, рассказывает, как прошел ее день: "Устал человек, был в бассейне и занимался танцами. Дневной сон".

А у нас тихий час. А у Вас? ))) 😊 #акакойгариквжизни

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Nov 6, 2017 at 5:44am PST

SHOWTIME!
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