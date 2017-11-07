Асмус показала трогательного Гарика Харламова с дочкой

Кристина Асмус, которая воспитывает с Харламовым трехлетнюю дочь Анастасию, показала другого Гарика - нежного и заботливого папу. В опубликованном Кристиной в соцсетях ролике девочка спит на руках отца, а он в это время шепотом, чтобы не разбудить малышку, рассказывает, как прошел ее день: "Устал человек, был в бассейне и занимался танцами. Дневной сон".

А у нас тихий час. А у Вас? ))) 😊 #акакойгариквжизни A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Nov 6, 2017 at 5:44am PST