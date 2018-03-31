Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце

Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту.
Arnoldas Schwarzeneggeris
© DELFI montažas

По словам источника, 70-летний актер оказался в медицинском центре Cedars-Sinai в четверг для замены клапана в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего доктора приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

Операция длилась несколько часов. В настоящее время состояние актера стабильное.

Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году.

Lenta.ru
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