По словам источника, 70-летний актер оказался в медицинском центре Cedars-Sinai в четверг для замены клапана в катетере. В ходе хирургического вмешательства возникли осложнения, после чего доктора приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.
Операция длилась несколько часов. В настоящее время состояние актера стабильное.
Шварценеггер уже переносил операцию на сердце в 1997 году.
Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце
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