По традиции поговорили и о фильме “Место встречи изменить нельзя”. Своими впечатлениями о Высоцком поделились Сергей Юрский, Владимир Конкин, Армен Джигарханян. Юрский восторженно вспоминал театральные работы Высоцкого, рассказал, как Владимир Семенович мечтал уйти из театра на Таганке и снимать кино в качестве режиссера. Владимир Конкин вспоминал о щедрости Высоцкого. А Армен Борисович удивил публику, заявив снова, как и три года назад в одном из интервью, что не считает Высоцкого хорошим актером и уж тем более поэтом.

“Высоцкий был трудяга, его любили. На нем висли. Он принадлежал народу. Они так же матом ругались, они так же плевали, они так же курили, так же пили. Это все было соответствие. Он не актер, он — явление, скандальное явление. Так же, как Мэрилин Монро. Ну разве она хорошая актриса?! Это тип, это мышление, это философия. У него был способ петь, способ настаивать, способ навязывать. Озвучиваю свои чувства. Мне лично, как зрителю, это не очень нравилось. На мой вкус, Пушкин лучше, чем Высоцкий”, — сказал Армен Борисович на камеру из своего кабинета.

Другой сюрприз преподнесла вторая жена Высоцкого, мать его двоих сыновей — Никиты и Аркадия, актриса Людмила Абрамова. Замужем за Владимиром Высоцким она была официально пять лет с 1965 по 1970 годы.

В отличие от вдовы Марины Влади, Людмила Абрамова редко дает интервью и появляется на публике. В студии, в гостях у Галкина и Меньшовой, Людмила Владимировна была прямолинейна. Она рассказала, что влюбилась не в человека Владимира Высоцкого, а в актера. О своей первой встрече с ним она до сих пор рассказывает с восторгом.

“Я увидела такое. Он был страшно убедителен. Я не влюбилась. Я сначала увидела перед собой гениального актера и оценила. Он действительно вышиб дверь и сказал — выходи за меня. И все было решено. Но никакой силы харизмы не было. Только мое слово, которое я дала, что выйду замуж за первого, кто произнесет эту формулу. Не за ногу схватит, не под юбку полезет, а произнесет эти слова. Вот так вот просто. Вы хотели правду? Вы ее услышали”, — заявила Людмила Абрамова.