Армен Джигарханян призвал оградить его театр от "аферистов"

По словам Джигарханяна, группа лиц, не имеющая права представлять театр, собирается дать в пятницу пресс-конференцию и распространить "заведомо ложную информацию".
Как отмечается в послании, в последнее время театр Джигарханяна оказался в эпицентре скандала по вине экс-директора и супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской.
"Несмотря на то, что театр находится в ведении департамента культуры города Москвы, мнение о его создателе и руководителе на анонсированной пресс-конференции будут озвучивать сомнительные лица", — говорится в письме.
Джигарханян просит оградить его и артистов его театра от "аферистов", которые мешают нормальной работе коллектива.
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