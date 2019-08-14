Народный артист СССР Армен Джигарханян попал в реанимацию одной из московских больниц. У него обострилось давнее заболевание. Об этом сообщает "Пятый канал".
Продюсер Марк Рудиншейн рассказал, что горячо любимый актер находится в тяжелом состоянии.
"Все не так страшно. Обострение на фоне диабета. Четыре дня прокапают и вернут обратно", — подчеркнул продюсер, добавив, что в таком возрасте такое положение вещей со здоровьем вполне нормально.
Напомним, ранее Джигарханян впервые после продолжительной болезни появился в Московском драмтеатре, художественным руководителем которого он является. В начале августа он провел собрание театральной труппы для обсуждения предстоящего сезона.
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