Армен Джигарханян попал в больницу

Народный артист СССР попал в больницу из-за проблем с сердцем. По другой версии, Джигарханян заболел гриппом. Уточняется, что он находится в сознании.
По информации СМИ, он чувствовал недомогание еще утром, и водитель даже отказался вести 82-летнего актера в театр, где идет подготовка к новому спектаклю. Тем не менее, Джигарханян настоял на своем и самостоятельно добрался до работы.
23 ноября 2017 года пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева заявила, что у артиста отказали ноги на фоне диабета.
10 октября Джигарханян также попадал в больницу в состоянии средней тяжести. Тогда о причинах госпитализации не сообщалось.
В конце октября стало известно, что жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уехала с родителями из России "в обстановке строжайшей секретности". Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр.
ФОТО: Памела Андерсон показала, что и в 50 она "горячая штучка"
Модель и актриса Памела Андерсон , которая в прошлом...
Крис Кельми рассказал об избиении буддистами из-за православия
Российского певца Криса Кельми избили "буддистские...
Звезды российского шоу-бизнеса, которые всех бесят
Если человек очень популярен, то это вовсе не значит,...
TOP новостей
Чеченцы внесли Литву в свой список неблагожелательных стран (57)
Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных...
История жизни - иллюстрация двадцатого века: литовский онколог Борис Лухтан (7)
Представители "истории повседневности" (Alltagsgeschichte —...
Чудом выживший во время Холокоста еврей из Шилале о палачах: я знаю их фамилии
"Наверное, Бог хотел, чтобы я выжил". Так сказал...
Фейк о мнимых санкциях Литвы в отношении Монголии: мишенью троллей стали президент и премьер (86)
На зарубежных сайтах появилась фейковая новость о том,...
В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 человека (6)
В Актюбинской области Казахстана во время движения...