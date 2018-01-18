Армен Джигарханян попал в больницу

В Москве госпитализировали актера Армена Джигарханяна, сообщает Пятый канал.
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Народный артист СССР попал в больницу из-за проблем с сердцем. По другой версии, Джигарханян заболел гриппом. Уточняется, что он находится в сознании.

По информации СМИ, он чувствовал недомогание еще утром, и водитель даже отказался вести 82-летнего актера в театр, где идет подготовка к новому спектаклю. Тем не менее, Джигарханян настоял на своем и самостоятельно добрался до работы.

23 ноября 2017 года пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева заявила, что у артиста отказали ноги на фоне диабета.

10 октября Джигарханян также попадал в больницу в состоянии средней тяжести. Тогда о причинах госпитализации не сообщалось.

В конце октября стало известно, что жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уехала с родителями из России "в обстановке строжайшей секретности". Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр.

Lenta.ru
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