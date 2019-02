Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles 1964 года в американском чарте

На этой неделе первую тройку американского песенного чарта Hot 100 оккупировали композиции «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored» и «Thank U, Next» с пятого студийного альбома Гранде.

Впервые в истории подобное произошло в марте 1964 года, когда хит-парад возглавили три песни The Beatles - «Canʼt Buy Me Love», «Twist and Shout» и «Do You Want to Know a Secret». Рекорд The Beatles продержался пять недель подряд. Британская группа даже возглавляла чарт с пятью композициями на верхних строчках.

Достижение The Beatles по числу треков в чарте сумел побить канадский рэпер Дрейк — в июле 2018 году сразу семь композиций с его альбома «Scorpion» попали в топ-10 американского хит-парада. Однако они не смогли занять в ней всю первую тройку.