Архивные фото Климовой восхитили поклонников

Судя по опубликованному в Stories ее Instagram благодарственному посту, знаменитость воспользовалась чьей-то подсказкой.
Кроме того, любимица российской публики разобрала шкафы с документами и фотографиями. Результат этой работы теледива показала на своей странице в социальной сети, смонтировав из архивных снимков ролик о том, как она менялась с годами.
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Шкафы с документами и фотографиями разобраны 💪#карантиндень9 😷
В комментариях к посту интернет-пользователи отметили, что актриса только хорошела со временем.
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