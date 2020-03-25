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Российская актриса театра и кино Екатерина Климова свободное время решила посвятить домашним хлопотам и хозяйственным делам, до которых раньше не доходили руки. 42-летняя артистка постирала подхваты с кистями для штор, не забыв спросить у своих фанатов совета, как это сделать правильно.
Архивные фото Климовой восхитили поклонников
© Itar-Tass / Scanpix

Судя по опубликованному в Stories ее Instagram благодарственному посту, знаменитость воспользовалась чьей-то подсказкой.

Кроме того, любимица российской публики разобрала шкафы с документами и фотографиями. Результат этой работы теледива показала на своей странице в социальной сети, смонтировав из архивных снимков ролик о том, как она менялась с годами.

В комментариях к посту интернет-пользователи отметили, что актриса только хорошела со временем.

MK.ru
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