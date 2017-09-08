Весь сезон художественного сериала будет посвящен интригующей личной и насыщенной профессиональной жизни одного из самых влиятельных гениев ХХ века. По мнению вице-президента Nat Geo Каролин Бернштейн, Бандерас идеально вписывается в образ страстного и харизматичного Пикассо, пишет The Hollywood Reporter.

The Warp отмечает, что Бандерас и Пикассо являются выходцами из одного и того же испанского города Малага. "История жизни Пабло Пикассо уже давно увлекала меня, и я восхищаюсь этим человеком", - говорит актер.

"Антонио был естественным выбором. Он, как и Пикассо, совершенно не имеет каких-то границ, что добавляет подлинности, которую мы ищем. У него как у актера такой огромный диапазон, и я уверен, это поможет показать жизнь столь блестящего и нетрадиционного художника, как Пикассо", - отмечает исполнительный продюсер Рон Ховард.

Съемки начнутся в конце 2017 года, а премьера запланирована на следующий год.

Создатели сериала остановились на Пикассо, который умер в 1973 году в возрасте 91 года, оценив глубину его влияния на искусство XX века. В жизни художника было много драматических поворотов, она проходила на фоне двух мировых войн и гражданской войны в Испании. Кроме того, биография этого гения пересекалась с такими знаменитостями, как Эрнест Хемингуэй, Коко Шанель, Анри Матисс, Марк Шагал, Гертруда Стайн, Жан Кокто, Жорж Брак, Сальвадор Дали.

Основоположник кубизма Пикассо за свою долгую творческую жизнь создал около 20 тысяч работ. По данным экспертов, Пикассо - самый дорогой художник в мире, произведения которого продаются за сотни миллионов долларов.

Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, был основан на биографической книге Уолтера Айзексона "Эйнштейн: его жизнь и Вселенная". Джеффри Раш, известный по роли капитана Барбоссы в "Пиратах Карибского моря", сыграл Эйнштейна в его зрелые годы. Образ ученого в молодости воплотил на экране Джонни Флинн. Шоу получило в основном положительные отзывы критиков. Для Пикассо пока исходный биографический материал не выбран.