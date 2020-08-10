Самое неприятное в этой ситуации, что именно сегодня, 10 августа артист отмечает 60-летний юбилей.

Бандерас опубликовал в Twitter детскую фотографию, написав, что вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, так как его тест на коронавирус оказался положительным.