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Всемирно известный испанский актер Антонио Бандерас сообщил в социальных сетях, что заразился вирусом COVID-19.
Самое неприятное в этой ситуации, что именно сегодня, 10 августа артист отмечает 60-летний юбилей.
Бандерас опубликовал в Twitter детскую фотографию, написав, что вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, так как его тест на коронавирус оказался положительным.
Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020
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