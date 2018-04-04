Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с семьей не пустили в театр в Лондоне. Об этом она сообщила в своем Instagram.
© DELFI.lv

По словам артистки, их "согнали с мест" за пять минут до начала шоу "Аладдин" в Театре принца Эдуарда. Она отметила, что билеты, которые они приобрели за 600 евро, оказались недействительными, потому что "их продали кому-то еще".

Нетребко также обматерила кассу, в которой были куплены билеты.

В следующей публикации певица поблагодарила подписчиков за поддержку и сообщила, что они с ребенком в порядке, хоть и расстроились. Она добавила, что деньги за билеты им вернули, подарив также постер представления.

Lenta.ru
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