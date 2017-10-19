Анна Семенович показала, какой бюст у нее был в 17 лет

Именно этот факт и заставлял многих поклонников Семенович верить, что она лукавит насчет натуральности своих форм. Но теперь у подписчиков Инстаграма певицы больше нет поводов сомневаться. На своей страничке Анна выложила фотографию из личного архива, сделанную лет 20 назад. На снимке певице всего 17 лет. Фотография наглядно демонстрирует, что уже в юности Аня Семенович могла похвастаться пышными и женственными формами.

- Мне тут 17 лет. Я ещё вовсю занимаюсь фигурным катанием и планирую стать Олимпийской чемпионкой, учусь на первом курсе Физкультурного института, сдаю зачеты, живу вместе с родителями и спорю с младшим братом, — рассказала Анна Семенович историю необычного снимка. — Выгляжу вполне счастливой молодой девушкой, в меня сразу влюблены два самых завидных парня из института, но мне не до любви, я готовлюсь к своему первому Чемпионату мира. У меня совсем нет свободного времени, и это то самое мгновение, когда я гуляю с родителями и братом на ВДНХ.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Oct 16, 2017 at 2:08pm PDT

По словам артистки, с самой юности у нее был очень плотный график, и всегда не хватало свободного времени на общение с семьей. Поэтому она так ценит редкие моменты, которые проводит с близкими, и старается наслаждаться каждой минутой своей жизни.

- В моей жизни так мало было таких моментов, когда вот так, всей семьёй мы вместе отдыхали, я всю свою жизнь “очень занята”, — призналась Семенович. — Я всю жизнь чего-то достигаю и куда-то бегу и, если честно, мне это доставляет удовольствие, видимо, я такой активной родилась.

Поклонники оценили милую юношескую фотографию звезды и сделали вывод: на снимке у Семенович бюст как минимум третьего размера. Так что ее знаменитые формы — действительно натуральные.

- Вот такие фото и надо выкладывать, когда кто-то говорит о пластике, — пишут фолловеры звезды в комментариях.