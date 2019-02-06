Анна Семенович отказалась от алкоголя, чтобы похудеть к съемкам нового клипа

И время от времени в комментариях стали появляться советы, что Ане пора сесть на диету. И вот на днях, пышногрудая красотка призналась, что решилась на лечебную голодовку. Мол, скоро съемки нового клипа, а значит, ей нужно привести себя в форму, для чего 38-летняя женщина устроила себе разгрузочные дни на овсяных отварах.

По словам Анны, это не вкусно, но полезно и эффективно для похудения. Диета Семенович уже дала первые результаты: за три дня она сбросила 2,5 килограмма. Кроме того, такой режим питания не предполагает употребление алкоголя и мучных изделий, так что сказать твердое “нет” пришлось и им.

Теперь певице нужно правильно “выйти” из голодания, не навредив организму. “Очень вредно после голода сразу начинать плотно есть. Сначала несколько дней нужно посидеть на легких кашах и смузи, это важно. Я до конца недели буду есть легкую пищу без соли и сахара, никакого алкоголя и мучных изделий. Моя цель — сбросить ещё пару килограммов”, — поделилась артистка.

Когда звезда похудеет до желанного веса, ей предстоит закрепить результат: две недели она будет соблюдать специальный режим питания. “Буду есть много овощей (не сырых,термически обработанных), рыбу, индейку, курицу, творог и фрукты”, — рассказала Анна. Она предложила поклонникам присоединиться к ее марафону здорового образа жизни.

Надо отметить, что в последнее время Анна вообще очень откровенна со своими подписчиками. Так на днях она призналась, что тяжело переживала разрыв с возлюбленным мужчиной. Чтобы справиться со стрессом, красавице пришлось научиться принимать и любить себя и воспринимать неудачи как полезный опыт.