Подписчики певицы пришли в восторг.
© Sputknik/Scanpix

Певица Анна Седокова привела своих поклонников в восторг новым фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена в достаточно откровенном купальнике.

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Иногда построить прибыльную бизнес империю легче , чем собрать трёх детей на рынок ❤️😂
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 25 Июл 2019 в 1:28 PDT

Подписчики в комментариях обратили внимание на формы звезды, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.

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Анна Седокова сразила всех откровенным снимком в купальнике

Подписчики певицы пришли в восторг.

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