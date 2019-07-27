Анна Седокова сразила всех откровенным снимком в купальнике

Певица Анна Седокова привела своих поклонников в восторг новым фото. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлена в достаточно откровенном купальнике.
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Иногда построить прибыльную бизнес империю легче , чем собрать трёх детей на рынок ❤️😂
Подписчики в комментариях обратили внимание на формы звезды, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.
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