Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, уточняет портал dni.ru. Ее состояние оценивается как «серьезное, но не безнадежное».

Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила восемь сольных альбомов.