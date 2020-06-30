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Заслуженная артистка России 49-летняя певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь артистки Анна Кружель.
Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
© RIA / Scanpix

Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения, уточняет портал dni.ru. Ее состояние оценивается как «серьезное, но не безнадежное».

Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила восемь сольных альбомов.

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Tut.by
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