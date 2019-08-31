Ани Лорак впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Звезда появилась в сопровождении избранника на "Новой волне" в Сочи.
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Певица Ани Лорак впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом — продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда появилась в сопровождении избранника на конкурсе "Новая волна" в Сочи.


Это первый совместный выход пары в свет, ведь до этого они предпочитали делиться лишь совместными фото в социальной сети. По словам очевидцев, Ани и Егор вели себя довольно сдержанно и не демонстрировали нежных чувств на публику. При этом многим поклонникам 40-летней Лорак ее новый избранник пришелся не по душе.

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