Ани Лорак впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Певица Ани Лорак впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом — продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда появилась в сопровождении избранника на конкурсе "Новая волна" в Сочи.



Это первый совместный выход пары в свет, ведь до этого они предпочитали делиться лишь совместными фото в социальной сети. По словам очевидцев, Ани и Егор вели себя довольно сдержанно и не демонстрировали нежных чувств на публику. При этом многим поклонникам 40-летней Лорак ее новый избранник пришелся не по душе.

