Ани Лорак официально развелась с изменившим ей мужем

31 января суд расторг брак певицы Ани Лорак и ее теперь уже экс-супруга Мурата Налчаджиоглу.
Ani Lorak
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщают украинские СМИ, в суде рассматривался только вопрос о разводе, причем рассмотрение проходило в закрытом режиме. Опека над дочерью пары и раздел имущества будет рассматриваться отдельно.

Как отмечается в прессе, Ани Лорак не препятствует встречам дочери Софии с отцом, однако теперь суд должен постановить, с кем в дальнейшем будет жить девочка. "Каждый из них должен предоставить много документов, справок, в том числе и про состояние своего здоровья, о доходах, документ о том, что они могут воспитывать ребенка, что обеспечены жильем или могут предоставить хорошее жилье для проживания дочери. Учитывается и то, кто и как относится к ребенку, даются заключения психолога о психологическом состоянии ребенка, с кем у ребенка более тесный контакт — с мамой или папой. Это один из самых сложных процессов", — цитирует StarHit адвоката Ивана Либермана.

Также суду предстоит рассмотреть и раздел имущества бывших супругов. Певице принадлежат квартиры в Киеве и Москве, ее экс-супругу - несколько клубов и ресторанов в Киеве.

Delfi.ua
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