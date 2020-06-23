Ангелина Вовк перенесла клиническую смерть

Ангелина Вовк не назвала точного года, когда это случилось, но отметила, что тогда была замужем за своим первым мужем Геннадием Чертовым. Брак с однокурсником по ГИТИС продлили с 1966 по 1982 год.
По словам телеведущей, она отправилась на съемки "Голубого огонька" и там есть неожиданно стало плохо. Вовк скорая экстренно доставила в в клинику Склифосовского.
В больнице опытные хирурги сразу определили, что у пациентки произошла внематочная беременность.
По словам телеведущей, врач тогда ей сказал, что ему необходимо без наркоза сделать надрез в области живота. После этого Ангелине Михайловне пришлось дать расписку, что она согласна на операцию и что в случае ее смерти вина не будет лежать на врачей.
В итоге телеведущая выжила, но это был долгий и мучительный процесс.
"За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов", — рассказала она.
Не обошлось и без осложнений. По словам телеведущей, в ее помещения привозили с мороза рентгеновский аппарат и ее сразу клали на него обнаженной и из-за этого у нее началась пневмония. Потребовалось переливание крови.
В итоге телеведущая сменила клинику. похлопотала в этом ее подруга Валентина Леонтьева. В той клинике Ангелина Вовк провела еще несколько месяцев.
"Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть: я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача...» — так Вовк описала момент возвращения к жизни.
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