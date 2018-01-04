Анфиса Чехова показала фото “без лоска и макияжа”

О том, что ей удалось пережить она сама поделилась со своими читателями в микроблоге. При этом звезда опубликовала фото, где она предстала, что называет в домашней обстановке, без лоска и макияжа.
“Свои личные итоги 2017 года я хочу подвести под этой фотографией, без лоска, макияжа,красивого света и фотошопа. На простой, не лакшери ( мои подписчики за это меня упрекают) маминой кухне! С любимыми мамиными символами следующего года. На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас! Итак, этот год был для меня очень непростым. Тяжелая болезнь и смерть моей подруги, развод, новая жизнь, дрязги с моим папой… Путешествия, много новых знакомств и, под конец года, сразу три грандиозных проекта: “Взвешенные и Счастливые люди” на СТС, запуск собственной марки одежды и мои тренинги по гармоничному похудению. Всё это счастье навалились на меня одновременно, и иногда, кажется, что столько я не потяну. Мой внутренний трудоголик поднял голову, а мой внутренний философ и гедонист напрягся…чувствует, что отходит на второй план”, — написала в своем микроблоге телеведущая.
Также она призналась, что в этом году она прошла ускоренный обучающий курс Жизни по Расставаниям! Поскольку у них ее было какое-то рекордное количество.
“И все были абсолютно разные, и все трогали за живое и все учили меня смиряться, отпускать и чувствовать, что на самом деле нет никаких расставаний! Мы все — есть одно целое и расставаясь в материальном мире, мы остаемся так же крепко связаны на тонких планах. Расставаясь, мы не расстаемся. Это сложно понять, но можно прочувствовать! Я так же поняла, как бы не менялась жизнь, кто бы из неё не уходил, у меня всегда есть Я — любящая, заботливая и понимающая! Я всегда себе опора и поддержка, потому что научилась жить в мире с собой, прислушиваться и не осуждать!”, — добавила Чехова.
Напомним, о том, что телеведущая и ее супруг, актер Гурам Баблишвили расстались стало известно в конце октября 2017 года. Пара много месяцев пытались спасти брак. Даже в социальных сетях оба вели себя так, будто в их семье царит полная гармония и взаимопонимание. Но развод оказался неизбежен — Анфиса и Гурам решили идти разными дорогами. Сын Соломон остался жить с мамой. Гурам оставил бывшей жене и сыну квартиру, а сам сейчас решает вопрос о том, что переехать на родину, в Грузию.
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