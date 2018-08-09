Анджелина Джоли заявила в суде, который состоялся во вторник, что ее бывший муж не выплатил никаких «значимых» алиментов за полтора года, пока продолжается бракоразводный процесс. Она добавила, что планирует привлечь суд, чтобы заставить его выплатить необходимую сумму.
«У него [Питта] есть обязанность выплачивать алименты. На данный момент он не оказал никакой значимой материальной поддержки детям после разлуки», — написала адвокат Джоли Саманта Блэй Деджин в двухстраничном письме, направленном в Верховный суд Лос-Анджелеса и полученном NBC News.
«Учитывая, что неофициальные договоренности о выплате материальных средств, покрывающие расходы на детей, более полутора лет поддерживались Питтом нерегулярно, она [Джоли] намеревается подать запрос в суд».
Аджелина Джоли намерена потребовать, чтобы Питта обязали поддерживать детей в судебном порядке. Суд пока что не определил, что такое «значимая» поддержка.
Пресс-секретарь Питта пока что не прокомментировал ситуацию.
Согласно законодательству Калифорнии, каждый родитель несет ответственность за обеспечение детей на основе соглашения, достигнутого между супружеской парой. Непонятно, достигнуты ли какие-либо соглашения между Питтом и Джоли, если таковые, конечно, имеются. Юристов Джоли просят предстать перед судом, чтобы назначить совещание, которое позволит решить финансовые проблемы на фоне развода пары.
43-летняя актриса Анджелина Джоли и 54-летний актер Брэд Питт, у которых шестеро совместных детей в возрасте от 9 до 16 лет, объявили о разводе в сентябре 2016 года. Причиной такого решения они назвали непримиримые противоречия. Вероятнее всего, эти противоречия коснулись подхода Питта к воспитанию детей.
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