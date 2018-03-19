Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности

"Люди, которых я считаю красивыми, — это те, которые не прогибаются под чужие представления о красоте. Меня всегда привлекали уникальные, необычные люди, те, кто остается самим собой", — пояснила Джоли.
Она также назвала черту, которая делает людей сексуальными. По ее словам, нет ничего красивее интеллекта. "Когда видите кого-то с горячим умом — это сексуально", — сказала актриса.
Джоли рассказала о своем старении и заявила, что ей нравится видеть, как меняется ее внешность. "Я смотрю, как я старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива — я живу и становлюсь старше", — добавила она.
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