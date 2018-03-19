Американская актриса Анджелина Джоли рассказала изданию InStyle, что привлекает ее в людях больше всего.
© Reuters / Scanpix

"Люди, которых я считаю красивыми, — это те, которые не прогибаются под чужие представления о красоте. Меня всегда привлекали уникальные, необычные люди, те, кто остается самим собой", — пояснила Джоли.

Она также назвала черту, которая делает людей сексуальными. По ее словам, нет ничего красивее интеллекта. "Когда видите кого-то с горячим умом — это сексуально", — сказала актриса.

Джоли рассказала о своем старении и заявила, что ей нравится видеть, как меняется ее внешность. "Я смотрю, как я старею, и мне это нравится, потому что это означает, что я жива — я живу и становлюсь старше", — добавила она.


Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Хакеры слили в Сеть интимные фото невесты принца Гарри (2)

Хакеры Celeb Jihad, специализирующиеся на публикации...

Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала...

Татьяна Навка откровенно о разводе (3)

Татьяна Навка стала очередной звездной гостьей ток-шоу...

Принц Гарри отказал семье после публикации "голых" фото невесты (3)

Британский принц Гарри не будет заключать брачный...

От "Симпсонов" до Pink Floyd: Стивен Хокинг оставил яркий след в массовой культуре

Выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся...

TOP новостей

Экономика растет: зарплаты будут расти быстрее, рост цен замедлится (30)

Центробанк Литвы оценил положительные перемены...

Посольство: 85% находящихся в Литве россиян голосовали за Путина (48)

В состоявшихся в минувшее воскресенье выборах...

Крестовый поход против дешевой рабочей силы для Литвы обернется двойным ударом (8)

Назревающие в Брюсселе реформы, цель которых - борьба с...

В помощь полиции передан современный радар (2)

Полиция Шяуляйского округа сообщает, что будет...

Пять главных вещей о выборах президента России (24)

В России завершилось голосование на выборах...