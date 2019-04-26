Анджелина Джоли оставит наследство только одному из шести детей

Артистка планирует передать подростку свою продюсерскую компанию Jolie Pas, которая занималась такими фильмами, как "Лазурный берег" и "Несломленный". Мэддокс уже в 15 лет выступил исполнительным продюсером картины Джоли о коммунистическом режиме красных кхмеров в Камбодже "Сначала они убили моего отца".
Источники портала сообщают, что новость о наследстве рассердила бывшего мужа звезды Брэда Питта, который считает, что экс-жена пытается задеть его. Отмечается, что только Мэддокс поддержал решение матери о разводе, в то время как 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен встали на сторону отца.
Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.
Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли.
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