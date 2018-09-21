Анджелина Джоли и Брэд Питт налаживают отношения

«Брэд и Анджелина устроили секретную встречу в ее доме. К слову, впервые они собрались, чтобы пойти друг другу навстречу и начать реализовывать их групповую терапию с детьми. Это успех»,- сказал инсайдер ET.

Брэд же знал, что скоро это произойдет. «Брэд уже давно был настроен на заключение мира, и теперь, наконец, они к этому пришли, и их детям станет спокойнее».

Напомним, 43-летняя Анджелина Джоли и 54-летний Брэд Питт никак не могут развестись. Звезды всё еще решают, кто будет заниматься опекой над детьми. 21 августа должно было состояться очередное судебное заседание, на котором бы рассматривался вопрос временной опеки, но оно, по невыясненным причинам, не состоялось. Поэтому последнее судебное решение всё еще в силе, ему-то супруги и будут следовать до следующего постановления.

На последнем заседании суд постановил, что пока Анджелина снимается в фильме «Малифисента 2″ в Лондоне, Питт будет проводить по 4 часа в день с детьми. Вместе с ними отец будет ходить к семейному психологу, который серьезно займется восстановлением гармонии. Кстати, Джоли на встречах быть не разрешается.

«Очень важно то, что Брэд может звонить им в любое время, причем на их собственные номера телефонов. Могу предположить, что раньше он пытался им позвонить, но через Анджелину. А она же либо просто не подходила к телефону, либо отвечала, что они не на месте, поэтому суд разрешил ему созваниваться с ними без вовлечения в это Джоли», — сообщил адвокат по семейному праву Дэвид Гласс.

Ограничивая общение детей с отцом, Анджелина может лишиться прав на первичную опеку. Актриса должна способствовать улучшению их отношений. «Очень важно, чтобы каждый из шести детей имел прочные и здоровые отношения не только с матерью, но и со своим отцом», — заявил судья.